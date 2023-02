AVASTUS ⟩ Kokaiin muudab geenide avaldumist

Ajust sõltub taju. Inimene eksisteerib tänu ajule ja ka see, et meil on oma teadvus, on puhtalt aju teene. Kuigi aju saab välja printida ilusa 3D-mudelina, on tema funktsioonide kopeerimine tehnikale esiotsa veel püüdmatus kauguses.

Foto: Peeter Langovits / Postimees