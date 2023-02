Uuring: Eesti elanikud on kõige rohkem rahul eriarstabiga

«Elanikonna rahulolu meie tervishoiusüsteemiga on küll püsinud heal tasemel, aga näitab ka väikest langustrendi, mis on igati mõistetav. Koroonapandeemia oli kogu tervishoiusüsteemile kurnav ja seeläbi on kannatanud ka arstiabi kättesaadavus, sest nüüd ootavad ravi need inimesed, kes varem sinna ei pääsenud. Ootuspäraselt on rahulolu arstiabiga tugevas seoses teenuse kättesaadavusega. See näitab, et inimeste ootus tervishoiuteenuste kättesaadavusele on pandeemia järgselt suurem, kui me täna pakkuda suudame.» Laane lisas, et kindlasti muretsevad inimesed oma tervise pärast varasemast rohkem, mistõttu pöördutakse ka enam pereõe- või arsti poole, samas on nii arstidest kui õdedest jätkuvalt puudus.