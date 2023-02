Günekoloog: HPV võib puudutada igas vanuses inimesi, kes on seksuaalselt aktiivsed

PERH-i günekoloog ja vanemarst Aleksanda Šavrova. Foto: Erakogu

Kõige tõhusam kaitse HPV vastu on vaktsineerimine enne seksuaalselt aktiivseks saamist. HPV levib seksuaalvahekorra kaudu, seega vähendab ka seksuaalpartnerite arvu piiramine nakkuse riski. Kondoomide kasutamine võib aidata vähendada HPV nakkuse riski, kuid see ei garanteeri täielikku kaitset. Oluline on käia regulaarselt emakakaelavähi sõeluuringul, mis aitab tuvastada vähieelseid muutusi ja vähendada emakakaelavähi tekke riski. Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant. Tänavu oodatakse sõeluuringule naisi sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 ning 1988 ning 1993.

Tütarlaste vaktsineerimine on oluline

HPV vaktsiini soovitatakse teha enne seksuaalselt aktiivseks saamist, sest HPV nakkuse leviku risk suurenebki just esimestel seksuaalvahekordadel. Sellel vanusegrupil on ka kõige parem immuunsüsteem ja suurem tõenäosus, et nad saavad täieliku kaitse HPV vastu. Seepärast on ka riiklikus immuniseerimise kavas 12-14- aastaste tütarlaste HPV vastu vaktsineerimine. Vaktsineerimine toimub lapsevanema nõusolekul koolis ja on perele tasuta. Vaktsiin koosneb kahest süstist ning dooside vahe on 6-13 kuud. HPV vaktsiin on soovitav teha enne intiimelu algust, kuid vaktsineerida võib ka hiljem. Vanuse ja seksuaalpartnerite lisandudes ka HPV nakkuse saamise oht suureneb. Seetõttu on soovitatav HPV vaktsineerimine teha nii noores eas kui võimalik.