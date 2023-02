Proviisor selgitab, kas lapsed peaksid hematogeeni tarbima

Hematogeen sisaldab loomset ehk heemset rauda

Ehkki mitmekülgselt toituva inimese toidus leidub nii loomset kui ka taimset rauda, on inimese organismile paremini omastatav just loomne raud, mida nimetatakse Lehari sõnul heemseks rauaks.

«Taimsest rauast (sealhulgas näiteks maasikatest, spinatist, petersellist ja nõgesest) peab meie seedesüsteem erinevate hapetega ja kiudainetega seotud raua suutma ise lahti muukida. Seda mõjutab suuresti näiteks keskkonna pH-tase, raua kontsentratsioon, segavate ja soodustavate faktorite olemasolu, sealhulgas teised toiduained,» selgitas ta.

Kuna paljud protsessid on organismis tasakaalus, siis proviisori sõnul on huvitav fakt, et kui muidu imendub taimsest rauast umbes viis protsenti, siis aneemia korral suureneb imendumine mitmekordselt, kuna inimorganism püüab ellu jääda ja toimivalt funktsioneerida. «Kui veres on vähe hemoglobiini, vabastatakse rauda nende varudest ehk ferritiinist, mis paiknevad põrnas, luuüdis ja näiteks lihastes,» sõnas ta.

Heemne ehk loomne raud aga soolestikus olevate bakterite abi ei vaja. «Hematogeen on tuntud apteegišokolaad, mille nimi vihjab sellele, et tegu on heemse raua allikaga. Heemne raud imendub umbes 20–25 protsenti paremini, mida on viis korda rohkem kui taimedest saadud raud,» näitlikustas proviisor.