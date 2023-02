Koroona põdemine tõstab diabeeti haigestumise riski märkimisväärselt

Kuigi varasemad uuringud on näidanud, et COVID-19 võib kaasa tuua diabeedi esinemissageduse suurenemise ellujäänute seas, kuigi selle põhjused pole siiani hästi mõistetavad. Teadlaste sõnul seostub COVID-19 põhjustav viirus SARS-CoV-2 ensüümiretseptoriga, mida leidub paljude elundite ja kudede pinnal, sealhulgas kõhunäärmes, peensooles ja neerudes. Teised uurimisrühmad on leidnud, et viirus mõjutab insuliini taset ja kutsub esile insuliini tootvate pankrease beetarakkude surma.

«Me ei saa lõplikult järeldada, et COVID-19 põhjustab diabeeti, ja selle seose selgitamiseks on vaja rohkem uurida, kas sellel on bioloogiline põhjus,» ütles Penn State Healthi sisearst-resident Paddy Ssentongo. «Kuid me teame, et teised viirused, nagu mumpsiviirus, rotaviirus ja tsütomegaloviirus, on seotud diabeedi tekkega, seega pole ebatõenäoline, et SARS-CoV-2, mis on näidanud, et see mõjutab paljusid inimkeha süsteeme, võib samuti seda teha.»