Uuring näitab, kuidas kanep epilepsia vastu võitleb

Haigust põhjustav ahel

Närvirakk ehk neuron edastab elektriimpulsse. Kui impulss jõuab sünapsini ehk kohani, kus närvirakke eraldab üksteisest väike lõhe, siis toodab närvirakk ainet, mis suudab lõhe ületada ja signaali edasi anda järgmisele närvirakule. Neid aineid nimetatakse neurotransmitteriteks. Osa neist võimendab-ergutab signaali, osa aga on pidurdava toimega. Tasakaal nende kahe vahel on ajufunktsiooni jaoks hädavajalik; liigne erutus soodustab krampe.

Uuringus kasutati taimepõhist kannabinoidi CBD, kuid autorid märgivad, et LPI on osa signalisatsioonivõrgust, mis hõlmab inimese kudedes looduslikult esinevaid endokannabinoide, nagu 2-arahhidonoüülglütserool (2-AG). LPI ja 2-AG sihtretseptorid, mida reguleerib samuti CBD, toimivad aga veidi erinevalt. Kuigi LPI võimendab sissetulevaid elektrilisi signaale, reageerivad endokannabinoidid ajutegevuse suurenemisele, vähendades neurotransmitterite vabanemist närvirakkudest. Huvitav on see, et LPI ja 2-AG saab ensüümide toimel üksteiseks muundada.