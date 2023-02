UURING ⟩ Noorte e-sigarettide tarvitamist vähendaks maitsete kättesaadavuse piiramine

«Ilmnes, et tubaka- ja nikotiinitooted on noortele väga lihtsasti kättesaadavad, mistõttu võiks esiteks rohkem kontrollida kõikide seniste regulatsioonide järgimist, teiseks väärib kaalumist ka tulemus, et regulaarsed tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitajad, sh eriti noored, pidasid tõenäoliseks, et nende tarvitamist vähendaks hinnatõusu kõrval müügi­kohtade arvu piiramine,» ütles uuringu üks autoritest, Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige Kats Kivistik. «Kolmandaks väärib esile tõstmist, et noored, kellest enamik eelistab magusa maitsega tooteid, usuvad, et nende tarvitamist vähendaks maitsestatud toodete puudumine.»