Väetiste süsinikuheidet saaks 2050. aastaks vähendada kuni 80 protsenti

Cambridge'i ülikooli teadlased leidsid, et kaks kolmandikku väetiste heitkogustest tekivad pärast nende põldudele laotamist ja kolmandik heitkogustest pärineb tootmisprotsessidest.

Kuigi lämmastikupõhised väetised on juba teadaolevalt peamine kasvuhoonegaaside heitkoguste allikas, on see esimene kord, kui nende kogupanus tootmisest kasutuselevõtuni on välja arvutatud. Analüüs näitas, et sõnnik ja sünteetilised väetised eraldavad aastas 2,6 gigatonni süsinikku – rohkem kui ülemaailmne lennundus ja laevandus kokku.

Väetiste süsinikuheidet tuleb kiiresti vähendada ning samal ajal arvestada ülemaailmse toiduga kindlustatuse vajadusega. Varasemad uuringud on hinnanud, et 48 protsenti maailma elanikkonnast toidetakse sünteetiliste väetistega kasvatatud põllukultuuridega ja maailma rahvastik kasvab kuni 2050. aastani 20 protsenti.

Cambridge'i teadlased ütlevad, et väetiste heitkoguste vähendamiseks, säilitades samal ajal toiduga kindlustatuse, on vaja skaleeritavate tehnoloogiliste ja poliitiliste lahenduste kombinatsiooni. Siiski arvavad nad, et kui selliseid lahendusi saaks mastaapselt rakendada, saaks sõnniku ja sünteetiliste väetiste heitkoguseid vähendada kuni 80 protsenti kuni viiendikuni praegusest tasemest, ilma et tootlikkus väheneks. Nende tulemused on avaldatud ajakirjas Nature Food.

«Uskumatu on see, et me ei tea tegelikult, kui palju kemikaale me maailmas toodame, kuhu need jõuavad, kuhu ja kuidas nad kogunevad, kui palju heitmeid ja kui palju jäätmeid tekitavad,» ütles kaasautor dr André Cabrera Serrenho Cambridge'i tehnikaosakonnast.