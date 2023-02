Tehisaru aitas tuvastada veel ühe kõrge vererõhu põhjuse

Londoni ülikooli St George'i meditsiinikooli teadlaste juhitud uuringus avastati genoomist 119 piirkonda, mis aitavad määrata silma tagaosa veresoonte suuruse ja kuju, ning et suurenenud arterite «keerdumine» võib põhjustada kõrget vererõhku ja südamehaigusi. Uuring on avaldatud ajakirjas PLOS Genetics.

Teadlased on varem näidanud, et võrkkesta veresoonte kuju ja suurus on seotud terviseprobleemidega, sealhulgas kõrge vererõhu, südamehaiguste, diabeedi ja rasvumisega. Kuid siiani on olnud vähe teada, kuidas geneetika mängib rolli nende veresoonte arhitektuuriliste omaduste määramisel.

Seejärel kasutas meeskond meetodit, mida nimetatakse genoomi hõlmavaks assotsiatsiooniuuringuks (GWAS), et teha kindlaks, kas sarnaste veresoonte omadustega inimeste DNA-s on sarnasusi. Nad tegid seda 52 798 Ühendkuningriigi biopanga liikme geneetiliste andmete põhjal.

«Arvati, et kõrge vererõhk võib põhjustada arterite keerdumist, kuid meie töö paljastab, et tegelikult on see vastupidi. See geneetiline teave on eluliselt tähtis pusletükk ja võib sillutada teed uutele raviviisidele tulevikus,» nentis Londoni ülikooli St George'i krooniliste haiguste epidemioloogiaosakonna juht, professor Christopher Owen ülikooli teates.