Iru hooldekodu juures alustas tööd Lääne-Tallinna keskhaigla õendusabiosakond

Värskelt avatud osakonnas on kaheksa kahekohalist palatit. Osakonnas töötab päevasel ajal kaks õde ja kaks hooldustöötajat, öösel üks õde ja kaks hooldustöötajat. Patsientidele on tagatud ka arsti ja füsioterapeudi konsultatsioon ning vajadusel sotsiaaltöötaja abi.

Vastavatud õendusabiosakond kuulub Haaberstis asuva Lääne-Tallinna keskhaigla õendusabikliiniku koosseisu, olles selle laiendus Lasnamäe linnaosas. Iru hooldekodu juurdeehitisena valminud hoone, kus osakond tegutseb, kuulub aga Tallinna linnale.

«Elanikkond vananeb kogu Eestis, mistõttu kasvab ka vajadus õendusabi järele,» märkis Tallinna abilinnapea Betina Beškina. «Tallinn on loonud mitmeid võimalusi ja teenuseid selleks, et eakad saaksid võimalikult pikalt oma kodus elada, sealhulgas on palju panustatud koduteenuste arendamisse. Aga kui kodust toimetulekut enam tagada ei saa, tuleb inimese väärikat vananemist toetada teisiti. Uus statsionaarne õendusabiosakond Iru hooldekodu juures on veel üks võimalus aidata neid, kes end ise aidata ei suuda. Lähitulevikus on kavas samas korpuses avada ka teine, 15 voodikohaga õendusabiosakond, nii et ühtekokku saab seal olema 31 voodikohta,» rääkis Beškina.

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe dr Arkadi Popovi sõnul on statsionaarse õendusabiteenuse järele suur nõudlus ja iga samm, mis muudab teenuse patsientidele kättesaadavamaks, on astutud õiges suunas. «Meie Haaberstis asuvas õendusabikliinikus on 150 voodikohta statsionaarset õendusabi vajavatele inimestele. Irus avatud osakonnas saame vajadusel teenust pakkuda nii Iru hooldekodu klientidele kui ka väljastpoolt tulijatele. Seega saavad pere- ja eriarstid nüüdsest suunata patsiente meie haiglasse statsionaarsele õendusabiteenusele ka linna teise serva, mis on eriti mugav võimalus neile, kelle lähedased elavad selles piirkonnas,» lisas ta.