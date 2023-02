Selver annetab Eesti lastehaiglatele rekordilised 130 640 eurot

«Selveri heategevuskampaanial on kahe kümnendi pikkune ajalugu. Nende aastate jooksul oleme Eesti ühiskonna kõige õrnemate ilmakodanike tervet arengut toetanud enam kui 1,3 miljoni euroga. Iga väike, särav silmapaar väärib lootust ja võimalust täisväärtuslikule elule. On au vedada heategevuskampaaniat, millega seisame selle eest, et laste ravi- ja diagnostika Eestis oleks maailma tipptasemel. Heade klientide, Selveri töötajate ja koostööpartnerite abiga täidame seda missiooni ikka edasi,» ütleb Selveri juht Kristi Lomp.