Mida teha joomasööstude korral

Kui sa saad aru, et joomatuurid su elu rikuvad, aga tahtejõust jääb väheks, et alkoholi meelitusele vastu panna, siis on kindlasti aeg arsti poole pöörduda. Värske uuring kinnitab, et teatud ravimitest ja psühhoteraapiast võib ka joomasööstude pidurdamisel abi olla.