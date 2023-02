11 fakti, mida vererõhu kohta teadma peab

1. Täiskasvanud inimesel on normaalne ülemine vererõhk kuni 130 mm ja alumine vererõhk kuni 85 mm Hg. Kui vererõhk on pidevalt normist kõrgem (üle 140/90 mm Hg), siis loetakse seda kõrgenenud rõhuks.

3. Püsivalt kõrge vererõhk on südamele lisakoormus. Kõrge vererõhk kahjustab veresooni ja kiirendab veresoonte lubjastumist. See on üks peamisi südamehaiguste kujunemise ohutegureid.