Levinud ravimi ebakohane tarvitamine võib tõsta soolevähi riski

Ligi 40 000 inimesega tehtud uuringus võrreldi antibiootikumide kasutamist ja elustiilitegureid soolevähiga patsientide ja tervete hulgas. Kuigi rektaalse vähiga seost ei leitud, ilmnes, et antibiootikumide kasutamine on seotud käärsoolevähi tekkega.

Teadlased leidsid esimest korda ka, et kuigi üldarvud on suhteliselt madalad, oli antibiootikumide kasutamine seotud hinnanguliselt 50 protsenti suurema käärsoolevähi riskiga alla 50-aastastel inimestel ja hinnanguliselt üheksa protsenti suurema riskiga 50-aastastel ja vanematel inimestel.

Sarah Perrott Aberdeeni ülikoolist ja uuringu kaasautor selgitas teates: «Antibiootikumide kasutamine on väga levinud ja on oluline märkida, et mitte kõik, kes antibiootikume kasutavad, ei saa soolevähki.