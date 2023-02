Eestis on 60 000 alkoholisõltlast: «Ma ei söö, ma joon iga päev õlut!»

Ühtlasi tasub tema sõnul meeles pidada, et armastusega sõltuvust ei ravi. «Olen kohanud sõltlasi, kes arvavad, et kui nad leiaksid endale suurepärase kaaslase, kes mõistaks, toetaks ja armastaks, siis nad enam ei jooks. Kuid sõltuvus on haigus, mis iseenesest ei kao kuhugi. Inimene ise peab jõudma äratundmiseni, et nüüd on vaja lõpetada,» nentis Heinsalu. Kusjuures rõhk on just alkoholitarbimise lõpetamisel, mitte koguse vähendamisel, sest sõltlasest ei saa kunagi mõõdukat tarbijat. Ka lähedaste roll nii sõltuvusravi alustamisel kui ka hiljem on väga oluline. «Pereliikmed ei tohi sõltlasega kaasa mängida, varjata tema joomist või siluda selle tagajärgi,» toonitas Heinsalu.

Millal tekib murdepunkt ehk kui sõltlane tunneb, et aeg alkoholiga lõpparve tegemiseks on küps? «See juhtub siis, kui kannatused joomisest on suuremad kui saadav kasu. Kasu all pean silmas võimalust tunda end alkoholi abil kohe ja praegu hästi ning mitte mõelda tulevikus tekkivatele probleemidele, olgu siis tööl, peres või tervisega,» kirjeldas Heinsalu.