Mis on närvide pitsumine ja kuidas sellest vabaneda?

Närvid on nagu telefonikaablid, mis loovad ühenduse aju ja teiste kehapiirkondade vahel. Närvi välimine kest kaitseb sisemisi närvikimpe, mille ülesanne on vahendada informatsiooni. Info liigub kudedest ajju ja aju jagab omakorda käsklusi lihastele. Kui närvile mõjub pidevalt surve, mille tugevus ületab välimise närvikesta kaitsebarjääri, on närvi normaalne töö häiritud. Siis halveneb või koguni täiesti lakkab infovahetus aju ja muude kudede vahel. Kui surve on püsiv ja pikaajaline, võivad sisemised närvikiud hävineda ja ei taastu täielikult ka surve kadumisel, edastab Confido blogi.