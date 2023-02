Proviisor annab nõu, mida teha, kui pearinglus hakkab elu segama

Lehari sõnul puudutab pearinglus igas vanuses inimesi, sealhulgas noori. Kuid miks on meil vahel tunne, et pea käib ringi? «Enamasti tekib pearinglus sellest, et aju ei saa piisavalt hapnikku või saab seda liiga palju. On inimesi, kellel on hirm näiteks verevõtu ees – see on psühholoogiline reaktsioon, mis paneb vererõhu langema. Kuna pea veresoontes väheneb vere hulk, sellega omakorda ka hapniku hulk, tunneb inimene pearinglust ning võib minestada,» selgitas ta.