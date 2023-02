Kas ka sina teed samu vigu kui paned toitu külmkappi?

Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar selgitas, et kuigi moodsatel külmkappidel on palju omadusi ja funktsioone toiduainete värskena hoidmiseks, siis on mõned lihtsad nipid, kuidas seda värskust veelgi kauem säilitada.

Vali õige temperatuur

Ilmselt üks kõige olulisem aspekt on õige temperatuuri valimine. Optimaalne temperatuur oleks 3-5 kraadi. Kõikidel uuematel külmikutel saab temperatuuri ise täpselt paika panna. 3-5 kraadi on piisavalt madal, et aeglustada toiduainetel olevate bakterite kasvu, kuid piisavalt kõrge, et toit ei saaks külmast kahjustada.

Hoia toit ja külmik puhtana

Enne külmkappi panemist võiks kõik puuviljad ja muud toiduained pesta, kuivatada või puhtalt pakendada. Toidu halvaks minemist tekitavad toidul olevad bakterid ja mida vähem neid külmikusse satub, seda kauem toit säilib.

Erinevate toiduainete eraldi hoidmine

Erinevad toiduained, näiteks liha ja köögivili, tuleks külmikus üksteisest eraldi hoida. See vähendab bakterite levikut ning samuti ei lase lõhnadel levida. Tavaliselt on külmikutel erinevate toiduainete hoidmiseks loodud eraldi alad, mis hoiavad ka näiteks lihale ja puuviljadele vajalikku niiskustaset. Nii püsivad toiduained värsked võimalikult kaua.

Hoia eraldi ka uut ja vana

Uued ja kauem seisnud toiduained tuleks samuti üksteisest eraldi hoida, et bakterid vanemalt toidult ei läheks kohe ka uue toidu peale ja ei kiirendaks vananemise protsessi. Uuem toidukraam on üldiselt soovitatav paigutada külmikus madalamale, kuna seal on külmem.

Piimapakk ei kuulugi külmiku ukse sisse