Talihärm ja Ränkel annavad nõu, kuidas vastupidavust ja keskendumist treenida

Johanna Talihärm Foto: Henrik Osula

Johanna Talihärm tõdeb, et nii spordis kui ka elus tervikuna on pea kõige aluseks tervis. «Kui organism peab oma energiat kulutama mõne terviseprobleemiga võitlemiseks, siis kannatab sportlik saavutus ja ka igapäevane sära silmis,» tõdeb sportlane. Koondisekaaslane Raido Ränkel lisab, et tervise järjepidev kontroll on oluline ükskõik, mis tasemel sporti tehes. See on ainus võimalus, kuidas ootamatuid haigusi, ülekoormust ning erinevate vitamiinide ja mineraalide puudujääke vältida saab.

Dr Raave-Sepp kinnitab, et organismi hetkeseis ja selle varustatus vajalike toitainetega on võtmekohal nii tervise- kui ka tippspordis ning kindlasti enne suurema pingutuse nagu näiteks maratoni starti minekut. Arst toob välja põhinäitajad, mis aitavad regulaarselt hinnata treeningute mõju organismile, avastada võimalikke terviseriske ning näha kitsaskohti, mida toetada. Need on näitajad, mida regulaarselt kontrollivad ka mõlemad laskesuusa tippsportlased.

Vastupidavustreeningu eripärad

«Kuna tegelen vastupidavusalaga, siis on äärmiselt oluline, et raua, magneesiumi, D-vitamiini ning vererakke ja hemoglobiini taset näitava hemogrammi analüüs oleks korras. Kui seal esineb tõrkeid, siis on oht haigestuda või lihtsalt keha üle koormata, millest hiljem on üsna keeruline taastuda,» tõdeb Ränkel. «Lisaks jälgime veel erinevaid maksa- ja lihasnäitajaid, et aru saada, kuidas lihased ja keha üldiselt koormusest taastuda suudab.»