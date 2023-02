Eestis on kümne aasta jooksul ravikindlustatute osatähtsus kasvanud

Vaadates eraldi ravikindlustatuid 20–59-aastaste hulgas (sest väikelastele, kooli- ja vanemaealistele on ravikindlustus reeglina tagatud) on viimase kümne aasta jooksul ravikindlustuse näitaja oluliselt tõusnud: 83,7%-lt 90,4%-ni. Ravikindlustatud meeste osa on kasvanud peaaegu üheteistkümne protsendipunkti võrra ja naiste seas kolm protsendipunkti ning kokku seitse protsendipunkti.