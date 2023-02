Kuidas märgata suuõõnevähi varaseid sümptomeid?

Kui suuõõnevähiga jõutakse spetsialisti juurde varakult: see tähendab, et kasvaja pole jõudnud veel haarata kõrvalasuvaid struktuure ning organeid ega anda kaugsiirdeid, on prognoos ravi puhul hea. Samas enamustel juhtudel avastatakse see kasvaja liiga hilja ning ainult 30-40 protsenti neist elab rohkem kui viis aastat. Eelkõige tuleneb see inimeste vähesest teadlikkusest, kirjutab portaal Inimene.