Kui palju ja milliseid pähkleid tuleks süüa?

Kõigile pähklid ei sobi

Mõnedel inimestel tekitavad pähklid allergiat, mis leebematel juhtudel avaldub nahakahjustuste ja tursetena, halvimal juhul aga eluohtliku anafülaktilise šokina. Pähklite söömisega võib kaasneda ka kõhuvalu ja -lahtisus ning kõhupuhitus. Õietolmuallergia tekitab sageli ristallergiat pähkliallergiaga. Kõige rohkem on allergiat lastel. Lääneriikide laste seas on pähkliallergiat 1,5–3 protsendil ja see on aja jooksul suurenenud. Mõningatel andmetel vähendab röstimine pähklite allergilist toimet.

Teine oht on seotud Brasiilia pähklite suure seleenisisaldusega. Nimelt kaheksa tervet pähklit sisaldab 10 korda rohkem seleeni, kui on päevane soovitatav seleenikogus. Seepärast, seleenimürgituse vältimiseks, tuleks olla nende tarbimisega ettevaatlik või pigem loobuda nendest pähklitest.

Kui palju soovitatakse pähkleid süüa?

Eesti toitumissoovitustes soovitatakse 2000 kcal dieedi puhul süüa pähkleid ja seemneid 1–2 portsjonit, see on 10–20 grammi ehk 60–120 kcal päevas ja 3000 kcal puhul 2–4 portsjonit. Soome spetsialistid soovitavad süüa pähkleid 30–40 grammi päevas, Austraalia teadlased aga 30 grammi. USA toidu- ja ravimiamet soovitab 44 grammi pähkleid päevas. Võib arvata, et 30–40 grammi päevas pähkleid krõbistada on piisav ja soovitatav on süüa erinevaid pähkliliike.

Müügil on erinevaid pähkleid. Neid on koorega ja kooreta, naturaalseid ja paljude lisanditega. Mõned spetsialistid soovitavad valida koorega pähkleid, kuna nende puhastamine võtab aega ning seetõttu ei sööda neid liiga palju. Pähklite lisandiks on sageli sool, mida on umbes üks protsent, pähklites aga mõnevõrra vähem, kuna osa soolast on pakendis kristallidena. Lisandiks võivad olla ka sibul, sinihallitusjuust ja teised toiduained. Soola saame me toiduga liiga palju, mistõttu soolapähkleid tuleks tarbida tagasihoidlikult. Kui vaadelda teiste maitsestatud pähklite koostist, siis selgub, et need sisaldavad palju rohkem soola. Näiteks sinihallitusjuustu maitselise kattega maapähklid sisaldavad üle kolme protsendi soola ning mitmesuguseid lisaaineid ja pähkite osa on alla 50 protsendi. Seetõttu tuleks eelistada naturaalseid pähkleid.

Kokkuvõtteks peab tunnistama, et pähklite tarbimine Eestis on väike ja nende lisamine toidusedelisse tõstab selle toiteväärtust, kuna pähklid sisaldavad palju mono- ja polüküllastumata rasvhappeid, valku, kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid.