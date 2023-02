Teadlased avastasid uue sääseliigi, mis kannab edasi eluohtlikku malaariat

Keenia ajalehe The Standard andmetel avastas selle liigi nimega Anopheles stephensi Kenya meditsiiniuuringute instituudi (Kemri) teadlaste meeskond koos tervishoiuministeeriumi riikliku malaariaprogrammi (DNMP) osakonnaga.

Väidetavalt levivad uued liigid kiiresti. Keenia on Aafrika sisu järgi kuues riik, kus on registreeritud Anopheles stephensi sissetung. Teised asukohad olid Djibouti, Etioopia, Sudaan, Somaalia ja Nigeeria.

Kemri ütles avalduses, et avastus võib Keenias kaasa tuua suurema malaaria leviku, kujutades tõsist ohtu, mis võib malaariavastases võitluses saavutatud edu tagasi pöörata.

Kemri peadirektori kohusetäitja Sam Kariuki selgitas, et Anopheles stephensil on kolm inimesele ohtu kujutavat omadust. Uus liik on invasiivne, levib väga kiiresti ning suudab kohaneda erinevate kliima- ja keskkonnatingimustega.