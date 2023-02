Sümptom, mis võib anda südamehaigusest märku mitu aastat enne diagnoosi

Erektsioonihäireid põhjustab keha suutmatus juhtida peenisesse piisavas koguses verd. Üks põhjus võib olla see, et piirkonna veresooned on ummistunud ning veri ei pääse piisavalt kiiresti läbi. Ummistused võivad tekkida eri piirkondades – südame piirkonna ummistuste sümptomid on valu rindkeres ja halvemal juhul infarkt, aju veresoonte ummistuse sümptomid on mäluhäired, dementsus ja insult. Kui ummistunud on suguelundite veresoonkond, tekivad erektsioonihäired. Ummistunud veresooned koormavad organismi, sest süda peab nägema rohkem vaeva, et keha verega varustada ja liigse koormuse tõttu võib tekkida infarkt.