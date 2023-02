Koka nipp vastlapäevaks: kuidas valmistada maitsvat koodipraadi?

«Poodides ja ka turul leidub suitsutatud seakoote, mida saab edukalt kasutada erinevate ahjuroogade valmistamisel,» ütleb kokk ja Nõo Lihatööstuse tehnoloog Marko Kokmann. «Suitsutatud ahjukoot on väga hea tooraine, mis sisaldab piisavas koguses rasva, aga on samas ka lihaseline. Seega ei pea lisama eraldi rasvainet.»

Kuidas valmib maitsev koodipraad?

Ahjuprae valmistamiseks on vaja ahjuplaati, küpsetuspaberit, kartulit, porgandit, punast sibulat, värsket tilli ja suitsutatud ahjukooti.

Suitsutatud ahjukoodile tee piklik sisselõige kondi koha pealt, et eemaldada kont (kondid). Kui kondid on eemaldatud, tükelda liha umbes 1,5 cm suurusteks kuubikuteks ja pane küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja ahju 150 kraadi juures umbes kümneks minutiks, et rasv hakkaks lihas sulama.