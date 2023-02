Mis aitab paistes silmade vastu?

Näpunäited turse vähendamiseks

Temaatiline teadustöö käsitleb enamasti haigustest põhjustatud tursete põhjuseid ja ravi. Seetõttu põhinevad magamise ja nutmise järgse silmade paistetuse vähendamise näpunäited suurel määral tegevustel, mis on andnud paljude inimeste jaoks häid tulemusi ja levinud isiklikest kogemustest rääkimise teel. Seega ei pruugi need toimida iga juhtumi puhul.

Leota kaks teekotti soojas vees, seejärel jahuta need – võimaluse korral pane külmkappi. Jahutatud teekotid aseta suletud silmadele umbes viieks minutiks. Soovitatav on kasutada kofeiini sisaldavat teed (must ja roheline tee) – arvatakse, et tees olev kofeiin ahendab veresooni, vähendades seega turset. Taimeteed (sh piparmünt, kummel) on kofeiinivabad.