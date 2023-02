Naistearst dr Erlang: emakakaelavähil puuduvad varajases staadiumis sümptomid

2023. aastal on tasuta emakakaelavähi sõeluuringule oodatud naised sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993.

Testimine emakakaelavähi vastu on kiire ja valutu

Naistearst selgitab, et emakakaelavähi sõeluuringu protseduur on kiire ja valutu. «Skriiningu käigus võetakse emakakaelalt väikse harjakesega analüüs, et määrata HPV olemasolu. Naised, kellel leitakse HPV, jäävad jälgimisele ning kui jälgimise jooksul leitakse esmased muutused emakakaelal, on neid võimalik hästi ravida,» ütleb dr Erlang.

Eestis on tasuta emakakaelavähi sõeluuringuid tehtud 2006. aastal, et aidata naistel emakakaelavähki varakult avastada. Uuringule kutsutakse naisi igal aastal alates 30. eluaastast iga viie aasta järel. Personaalset kutset ei pea aga ootama jääma, vaid registreeruda saab ka ise nii telefoni teel naistekliiniku registratuuri helistades kui ka naistearsti vastuvõtul.

Ka alla 30-aastaste naiste emakakaela jälgitakse: noortel naistel võetakse 25- ja 28-aastaselt emakakaelalt rakutest (günekotsütoloogiline test, PAP test või LBC test).

Vähki põhjustava HPV-viiruse vastu on võimalik end ka vaktsineerida

Lisaks on võimalik emakakaelavähki ennetada vaktsineerides.

«Emakakaelavähki põhjustav HPV-viiruse vastane vaktsiin on kasutusel üle 10 aasta ja on väga tõhus, ennetades üle 85% emakaelamuutustest. HPV vaktsiin on ohutu ja tal on väga vähe kõrvaltoimeid. Tasuta vaktsineeritakse koolis 13–14-aastaseid tüdrukuid, sest kõige tõhusam on vaktsineerida enne suguelu alustamist. Aga ka hiljem on võimalik ennast vaktsineerida ja kaitsta vähi vastu,» ütleb dr Erlang.

Mis põhjustab emakakaelavähki?

«Emakakaelavähki põhjustab HPV ehk inimese papilloomiviirus. Sellel on üle 200 alaliigi, kuid 14 neist on kõrge riskiga viirusetüübid. Kui viirus jääb naise kehasse püsima, siis suurema tõenäosusega võivad sellest tekkida rakumuudatused emakakaelal ehk emakakaela düsplaasia. Need on konkreetsed näitajad, mille põhjal saab öelda, et siit edasi võib hakata välja arenema emakakaelavähk.

HPV-viirusega puutub elu jooksul kokku umbes 2/3 täiskasvanutest inimestest. Viirus levib nahk-naha kontakti kaudu. Enamik inimesi paraneb HPV-viirusest edukalt, kuid umbes 10 protsenti inimestest tekib sellest püsiv infektsioon, mis muudab nad järgnevate võimalike stsenaariumite suhtes haavatavamaks. Kahjuks ei teki HPV põdemisel immuunsust ning inimene võib nakatuda korduvalt. Sagedane põdemine ning HPV püsiva infektsiooni väljakujunemine võib omakorda olla suuremaks emakakaelavähi riskiteguriks.»