Hea vaimse tervise märk on võime säilitada tegutsemistahe igas olukorras, mitte igikestev õnn või piiramatul hulgal teraapiat

«Tunnustan Eesti Inimarengu Aruande 2023 koostajaid. Oli eriti ehmatav ja illusioone purustav lugeda olukorrast, kuidas noored ennast tunnevad. See on meie, täiskasvanute vastutus, olukorda muuta, meie oleme loonud selle olukorra. Noortel on õigus üles kasvada hoolivas ühiskonnas, kus igaüks tunneb end väärtustuna ja vajalikuna. Aga me peame ka ausalt tunnistama, et tänased mures olevad inimesed vajavad abi juba täna. Siin on vaja tõhusat tegutsemist. Me oleme kõik hästi kursis psühhiaatrite ja psühholoogide nappusega riigisektoris, mis tuleneb ka sellest, et Haigekassa makstavad tasud jäävad palju alla erapsühholoogide tasudest. Möödunud reedel Haigekassa nõukogus otsustasime kliiniliste psühholoogide osas riiki natukenegi järele aidata ning psühhiaatriakliinikutes rahastada juhtumikorraldajaid, et vabastada aega arstidel-õdedel erialaseks tööks. Täna on olukord, kus kui noor otsib abi, siis ta seda ei pruugi saada, sest järjekorrad on pikad. Töötame selle nimel, et iga noor saaks abi - iga Eesti laps ja noor vajab tähelepanu, hoolt ja hoolimist,» lisas tervise- ja tööminister Peep Peterson.