21-aastane mees, kes ei võtnud magamise ajal läätsesid silmast, jäi ühest silmast pimedaks

21-aastane Mike Krumholz jagas hiljuti oma lugu ajalehega Daily Star. Ta rääkis, kuidas tegi eelmise aasta 19. detsembril 40-minutilise uinaku ilma kontaktläätsesid silmast eemaldamata. Pärast lühikest uinakut ärkas ta ärritunud ja põletikulise silmaga.

«Tundsin tugevat ärritust, läätsed justkui «hõljusid» mu silmas,» meenutab Krumholz.

Krumholoz mõistis kiiresti, et ärritus ei möödu ja läks järgmisel päeval optometristi vastuvõtule, kus pandi talle diagnoosiks herpes simplex-1 viirusenakkus.

Mees on läätsesid kandnud aastaid ja see polnud esimene kord, kus ta oli unustanud need välja võtta. Seega polnud kummaline silmapõletik tema jaoks murettekitav.

Seisund läks aga hullemaks ja umbes kuu aega tuli tal hakkama saada ärrituse ja häguse nägemisega. Alles siis otsustas ta haiglasse minna, kus selgus täpne diagnoos - acanthamoeba keratiit.

Acanthamoeba keratiit on silmahaigus, kus pahategijaks on acanthamoeba nimeline parasiit. Mikroorganism paljuneb ja põhjustab esmalt sarvkestapõletikku ja valulikuks muutumist. Kõige rängemate haigusjuhtumite korral jääb inimesele nägemist alles vähem kui 25 protsendi ulatuses või järgneb täielik pimedus. Ligi neljandik haigusse nakatunud inimesi vajavad sarvkesta siirdamist, et haigust ravida või taastada nägemist. PM Tervis

Kontaktläätsed pakuvad parasiitidele head paljunemiskohta, eriti siis kui neid hoitakse ja hooldatakse valesti. Infektsiooni võib põhjustada näiteks kokkupuude saastunud veega.

Krumholzi puhul pidi ta läbima protseduuri, mida nimetatakse fotodünaamiliseks teraapiaks, kuid näib, et nakatunud silma nägemise päästmiseks on juba liiga hilja. Mehe sõnul näeb ta oma paremas silmas ainult «musta ja halli vilkumist» nagu teleri staatilisus.

«Ma ei suuda seda valu seletada, see on nagu pidev šokk, pidev valu. Olen oma valutaluvuse üle päris uhke, kuid olen ka valust karjunud,» sõnas ta.