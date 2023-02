32-tunnine töönädal suurendab töötajate heaolu, tootlikkus ja kasum kasvavad

Ühe mittetulundusühingu tegevjuht ütles, et vihkas pandeemiat, kuid see on pannud ta mõistma, kui tähtis on näha teisi inimesi, kui tähtis on tervis ja perekond.

Paljud ütlesid aga, et lühema töönädala üle arutati juba ammu enne Covidit. Üllataval kombel ei osalenud ükski ettevõte katses lihtsalt seetõttu, et tehnoloogia oli vähendanud nende vajadust inimtööjõu järele. Mõned ettevõtted peatasid kolmepäevaseks nädalavahetuseks töö täielikult, teised aga töötasid nädala jooksul vähemate inimestega. Üks restoran otsustas, et on suvel pikemat aega lahti, aga talvel palju lühemalt.

Mõned katses osalevad ettevõtted vähendasid töönädala pikkust tingimusel, et ettevõte võib töötajad vajadusel tööle kutsuda lühikese etteteatamisega ja et neljapäevase töönädalaga jätkatakse seejärel alles siis, kui tulemuslikkuse eesmärgid olid täidetud.

Kui töötajatelt küsiti, kuidas nad lisaaega kasutasid, oli kõige populaarsem vastus, et nad «administreerisid» oma elu – tegid vajalikud sisseostud ja tegelesid majapidamistöödega. Paljud selgitasid, et see võimaldas neil laupäeval ja pühapäeval korralikult puhata.