UURING ⟩ Eesti täiskasvanutel on erakordselt palju psüühikahäireid

Eesti täiskasvanute hulgas on suur vaimse tervise häirete levik: igal neljandal on depressiooni- ja igal viiendal ärevushäire risk ning 43 protsendil on vaimse kurnatuse ilmingud, kusjuures oluliselt suurem risk on noortel täiskasvanutel, edastab Eesti inimarengu aruanne 2023 (EIA).