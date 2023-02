Oluline teada: mis muutub puusa- ja põlveliigese asendamise raviteekonnal

Siida: Endoproteesimise raviteekonna analüüsimisel kaardistasime mitmeid probleeme, millega Tervisekassa koostöös erialaseltside ja haiglatega on tegelema asunud. Endoproteesimine on Eestis üks sagedasemaid plaanilisi lõikusi, mille ravijärjekorrad on pikad ja operatsiooni tuleb oodata kaua. Seni on teenused olnud killustunud ega vasta patsientide vajadustele ja eelistusele. Probleeme on ka järjekorra haldamisega, sest abivajajaid ei ole lisatud järjekorda alati samadel alustel, järjekord pole dünaamiline ning osapoolte vahel puudub selge rollijaotus ja informatsioonivahetus operatsiooniks ettevalmistumisel. See toob omakorda kaasa patsiendi terviseseisundi halvenemise, operatsiooni edasilükkumise, kulude suurenemise ning patsiendile halvema ravikogemuse ja elukvaliteedi.