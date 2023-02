Tasub vältida: tuvastati uus infarkti riskitegur

Südameinfarktist põhjustatud südamepuudulikkus, mida meditsiiniliselt tuntakse müokardiinfarkti nime all, on levinud surmapõhjus kogu maailmas.

Südame-veresoonkonna haiguste riskifaktorid on üldtuntud: perekondlik südamehaiguse esinemine, kõrge vererõhk, kõrge kolesteroolitase, diabeet, suitsetamine, ülekaalulisus, ebatervislik toitumine ja kehaline passiivsus. Saksamaa Mainzi ülikooli meditsiinikeskuse teadlased on sellesse nimekirja lisanud nüüd kokkupuute lennukite müraga.

Varasemad uuringud on kinnitanud, et lennukite, maanteeliikluse ja raudtee tekitatud müra põhjustab kehas stressihormoonide tootmist, mis põhjustab põletikureaktsiooni. See on üks tegureid, mis suurendab infarktiriski.

Teadlased võrdlesid oma andmeid Gutenbergi terviseuuringu andmetega, mis on pikaajaline populatsiooniuuring, milles osales üle 15 000 inimese. Nad leidsid, et andmed on võrreldavad ja et lennukimüral on negatiivne mõju ka inimestele.