Levinud ained ohustavad kilpnääret ja südant

Uurijad keskendusid lastele ja noortele täiskasvanutele, kuna nad läbivad kriitilisi arenguetappe, mis võivad muuta nad vastuvõtlikumaks PFAS-iga kokkupuute negatiivsetele tervisemõjudele. See on ka aeg, mil hakkavad juurduma paljud tõsised haigused, mis avalduvad täiskasvanutel. Teadlased lisasid, et need tulemused on kooskõlas varasemate uuringutega, mis näitasid, et kokkupuude üksikute PFAS-idega lapsepõlves oli seotud lipiidide ja rasvhapete ainevahetuse regulatsiooniprobleemidega, mis võib suurendada ainevahetushäirete ja südame-veresoonkonna haiguste riski hilisemas elus.