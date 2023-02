Eesti kiirabid saavad uue eKiirabi digilahenduse

«Meie eesmärk on viia eKiirabi digilahendus uuele kvaliteeditasemele. Uus lahendus peab olema lihtne ja mugav, et kiirabitöötajad saaksid keskenduda inimeste aitamisele. Kuigi tavainimene digilahendusest tihti ei kuule, on tegemist väga olulise töövahendiga – allergiate, kasutatavate ravimite või olulise terviseinfo õigeaegne leidmine on kriitilise mõjuga inimese aitamisel,» lisas Talve.