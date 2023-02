Tallinn toetab harvikhaigustega laste perelaagreid

Tammistu peremaja on möödunud suvel avatud unikaalsete võimalustega keskus, kus rakendatakse Agrenska keskuse pereprogrammi. Programm pakub harvaesineva puude või harvikhaigusega sündinud laste peredele vajalikku tuge, mis aitab toime tulla muutunud elukorralduse ja esile kerkivate probleemidega. Tammistus saab kogu pere ühiselt kokku tulla, kohtuda sarnaste muredega peredega, leida tuge ja teadmisi, saada vajalikku nõu hakkamasaamiseks.

Tallinna Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski hinnangul võimaldab Tammistu uus peremaja pakkuda harvikhaigustega laste peredele Eestis uudset, aga Agrenska poolt Rootsis aastakümneid edukalt toiminud perelaagrite võimalust. «Loodan, et ka teised omavalitsused saavad Tallinnalt julgustust, et toetada perelaagrit ka oma harvikhaigustega laste peredel,» ütles Ossinovski.

«Järgmise sammuna pean vajalikuks, et Agrenska perelaagrite teenus saaks osaks riiklikust sotsiaalsüsteemist, mida rahastatakse püsivalt, kuna just nõnda on kõigil peredel võimalik sellest suurepärasest teenusest osa saada.»

Agrenska Fondi patrooniks on ka president Kersti Kaljulaid. Kaljulaidi hinnangul on projekt hea verstapost teekonnal, kus harvikhaigustega inimeste ja nende perede toetamine on elu loomulik osa.