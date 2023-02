11-aastane Kambodža tüdruk suri linnugrippi – milline on oht Eestile?

Maailma terviseorganisatsioon on kutsunud üles valvsusele pärast hiljutist linnugripi juhtumite avastamist imetajatel, kuid on rõhutanud, et risk inimestele on väike, vahendab BNS.

Tüdrukul tekkisid 16. veebruaril palavik, köha ja kurguvalu ning ta suri hiljem haiglas, teatas Kambodža nakkushaiguste kontrolli osakond kolmapäeval.

Testitulemused kinnitasid, et Prey Vengi provintsist pärit tüdrukul oli linnugripiviirus H5N1.

Tavaliselt levib haigus lindudelt inimestele otsese kontakti kaudu.

Alates 2021. aasta lõpust on Euroopat haaranud läbi aegade suurim linnugripipuhang, samuti on Põhja- ja Lõuna-Ameerikas esinenud tõsiseid puhanguid.

See on viinud kümnete miljonite kodulindude tapmiseni kogu maailmas, paljudel neist on H5N1 tüvi.

Ülemaailmne puhang põhjustab ka kümnete tuhandete metslindude surma.

Hiljutine haiguse avastamine paljudel imetajatel, sealhulgas rebastel, saarmastel, naaritsatel, merilõvidel ja isegi grislikarudel, on muutnud eksperdid murelikuks, et inimesed võivad olla samuti ohus.

«Hiljutist ülekandumist imetajatele tuleb hoolikalt jälgida,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus sel kuul, rõhutades, et «hetkel hindab WHO ohtu inimestele madalaks».

Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on alates 2003. aastast olnud inimeste hulgas üle 450 surmaga lõppenud linnugripi juhtumi.