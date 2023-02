Apteeker annab nõu, kuidas ravida põskkoopapõletikku

Sõltub inimesest ja viirusest

Sagedane nohu või põskkoopapõletik võib sõltuda ka inimese näokolju eripäradest nagu liiga kitsad käigud või ka sellest, millisesse viirusesse on inimene parasjagu nakatunud. Proviisori sõnul kulgebki mõni viirushaigus teisest raskemalt, mistõttu võib gripi tüsistuseks olla kopsu- või põskkoopapõletik, rinoviirus seevastu tekitab vähem tüsistusi.

«Oluline on oma nohuga tegeleda ja seda ravida: nina loputada, puhastada ning limaskesta turset alandada. Tänapäeval ikka armastatakse kasutada väljendit, et kui nohu ei ravi, kestab see seitse päeva, ja kui ravid, kestab see nädal aega. Kuid just pikaleveninud nohu ja tüsistuste vältimiseks peaks nina eest hoolitsema ning nohu ravima,» märkis ta.

Diagnoos selgub arsti juures

Põskkoopapõletikku saab diagnoosida ultraheliga ja/või röntgeniga ning kõige olulisem ravi on turse alandamine. «See on tähtis, et kinni jäänud sekreet saaks väljuda ning ka selleks, et antibiootikum saaks sinna siseneda,» selgitas proviisor.

Ent väga oluline ravi osa on ka põskkoobaste loputamine. «Ravitakse tavaliselt antibiootikumidega ja turset alandavate ning antihistamiinikumide kombinatsioonravimitega. Käsimüügis olevatest ravimitest on abi ka looduslikust preparaadist, mis sisaldab taimeekstrakte, mis omavad põletikuvastast ja lima vedeldavat toimet.»

Milline soolalahus sobib kõige paremini?