UURING ⟩ Lähisuhtevägivald raseduse ajal on seotud muutustega lapse aju struktuuris

Bathi ülikooli teadlased, kes töötasid koostöös Kaplinna ülikooli teadlastega, analüüsisid Lõuna-Aafrika 143 imiku ajuskaneeringut. Nende emad olid raseduse ajal kannatanud lähisuhtevägivalla all. Lähisuhtevägivald hõlmab emotsionaalset, füüsilist ja/või seksuaalset väärkohtlemist või kallaletungi. Aju magnetresonantstomograafia (MRT) uuringud tehti, kui imikud olid keskmiselt vaid kolme nädala vanused, nii et kõik täheldatud muutused tekkisid tõenäoliselt emakas.

Avaldades tulemused ajakirjas Developmental Cognitive Neuroscience, teatas uurimisrühm, et ema kokkupuude lähisuhtevägivallaga raseduse ajal on seotud muutustega väikelaste aju struktuuris, mis tuvastati vahetult pärast sündi. See oli ilmne isegi siis, kui teadlased võtsid arvesse emade alkoholitarbimist ja suitsetamist kogu raseduse vältel ning rasedustüsistusi.