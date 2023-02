Rase taotleb vanglast vabastamist, kuna süütu loode on luku taha pandud

Florida naine, kes ootab kohut teise astme mõrvas süüdistatuna, väidab, et tema sündimata last – keda ei ole süüdistatud üheski kuriteos – peetakse ebaseaduslikult kinni ja ta tuleks vanglast vabastada.

Eelmisel nädalal loote nimel esitatud erakorralises petitsioonis väitis advokaat William Norris, et Miami-Dade'i parandus- ja rehabilitatsiooniosakond ei ole suutnud tagada piisavat sünnituseelset hooldust Natalia Harrellile ja tema kliendile, naise kaheksa-kuusele lootele.

«Sündimata laps on inimene,» ütles Norris NBC-le. «Inimesel on põhiseaduslikud õigused ja üks neist on õigus mitte võtta vabadust ilma nõuetekohase seadusliku menetluseta.»