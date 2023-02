ME SAAME HAKKAMA ⟩ Terve nahaga läbi ebakindlast maailmast

Noor inimene võib lugeda seda fraasi rõõmsalt, otse füüsiliselt tajudes, kuidas tal on tulevikus nii palju võimalik teha ja maailm on üks põnev paik. Teine noor inimene tunneb suurt hirmu – mis siis, kui teen mõne vale valiku või kui maailmas on nii palju ennustamatut, et valikuid teha ei julgegi. Eakas inimene noogutab rahulikult, et jah, läbi on elatud igasuguseid aegu ja ei ole nüüdnegi igav, eks tuleb sellegagi toime saada. Teine sama vana on masenduses, sest tahaks ju rahulikult eluõhtut nautida.