Peaasi kutsub täna vaimse tervise kohvikute päevale

«Vaimse tervise kohvikusse on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad, et nad soovivad jagada oma vaimse tervise muresid ja nõu küsida. Oodatud on ka inimesed, kes on mures oma lähedase vaimse tervise pärast ning soovivad seda jagada,» rääkis Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv.