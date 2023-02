Eesti on harvikhaiguste diagnoosimisel maailmas esirinnas, aga ravimite kättesaadavuselt viimaste seas

Kui harvikhaiguste diagnoosimisel on Eesti maailmas esirinnas, siis ravimite kättesaadavusega on meil seis professori kinnitusel pigem halb. „Eesti on Euroopas eelviimasel kohal Orphan ravimite kättesaadavuse kohapealt. Aeg, mis kulub selleni, et ravim patsiendini jõuaks, on Eestis liiga pikk – 1081 päeva. Harvikhaiguste ravimid on tihtipeale ülikallid ja riik peab vaagima nende kasutegurit, kuid tasuks kaaluda ka koostöö võimalust fondide, ravimitootjate ja riigi vahel, et seda vastutust jagada. Ka teadlasena sooviksin väga uute innovaatiliste ravimite toimet näha, aga kui on väga vähe riike, kes need ravivõimalused kasutusele võtavad, siis see pidurdab valdkonna arengut.“