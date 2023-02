President ootab erakondadelt noorte vaimse tervise mülkast välja tõmbamisel tegusid

President Alar Karis pühendas vabariigi aastapäeva kõnes vaimsele tervisele märkimisväärse osa ning tõi Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni VATEK ekspertide hinnangule toetudes esile, et erakonnad lubavad oma valimisprogrammides tõmmata noorte vaimse tervise mülkast välja.

«Meil on tõesti kiire, et need valimislubadused kasvaksid tegudeks. Iga kaotatud aasta tähendab kümneid, sadu katkise hingega lapsi ja mis kõige traagilisem, ka murtud noori elusid,» toonitas president 24. veebruaril.