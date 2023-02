TAI: Kasutatud süstalde analüüs näitas amfetamiini kasutamise trendi

Süstlajääkide uuringu eesmärk on keemilise analüüsi abil saada ülevaade Eestis süstimise teel tarvitatavatest uimastitest. Süstalde analüüsiks kasutatakse kromatomassispektromeetrilist meetodit. Tegu on teistkordse uuringuga Eestis, esimesel korral katsetati uuringu metoodikat koostöös Tallinna ja Narva kahjude vähendamise keskustega. Uuringu koordinaator, algataja ja rahastaja on Tervise Arengu Instituut. Uuringu koostööpartneriks keemilise analüüsi teostamisel on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI).