Noppeid valimisprogrammidest – puuetega inimeste ja nende perede toimetulek ning heaolu

Nelja-aastane valitsemisperiood on piisavalt pikk aeg, et teha ambitsioonikaid plaane ja viia päriselt ellu rohkem kui üks või kaks puuetega inimeste jaoks olulist lubadust. Kohati olid lubadused küll deklaratiivsed või siis säutsu-laadsed ehk et lubaduse sisu ei ole võimalik lõpuni mõista, kuid vähemalt eesmärk ja suund on aimatavad. Siiski panen erakondadele südamele – lubaduse taga peab olema plaan ning aus oleks ka valija selle plaaniga kurssi viia. Valija ei pea programmis ridade vahelt sisu otsima ja maailmavaate järgi eeldama ja mõistatama – nelja aasta prioriteetide plaan, mis programmiks saab, ei pea olema miski, mis viimasel hetkel kokku pannakse ning kus 1- või 2-lauselisi hüüdeid presenteeritakse. Näiteks võiks valija teada, mis on lubaduse hind ja kuidas või mille arvelt leitakse vahendid, et lubadus ellu viia. Selge see, et on asjad, mis selguvad koalitsioonileppe koostamise käigus, kuid usutavasti on igal osapoolel oma lubaduste tagalast ka selge ettekujutus.