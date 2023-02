Regionaalhaigla uus Y-korpus loob vähipatsientidele tipptasemel ravikeskkonna

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu selgitas oma avakõnes, et eelkõige on uue Y-korpuse näol tegemist vähiravikeskusega. «Uus korpus annab meie patsientidele võimaluse tunda end ravikeskkonnas hästi, lähedastele võimaluse külastada patsiente individuaalsemalt, personalile võimaluse teha tööd tänapäevastes töötingimustes,» selgitas Peedu ja lisas: «Suur tänu nii ehitajale Merko Ehitus Eestile, Põhjamaade Investeerimispangale, kes suurprojekti rahastas, kui kõigile haigla töötajatele, kes uue hoone valmimisse oma panuse andsid.»

Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja dr Helis Pokkeri sõnul on kaasaegne pahaloomuliste kasvatajate ravi interdistsiplinaarne, paljude erialade ühine pingutus. «Parimad vähiravitulemused saadakse just üksuste tsentraliseerimisega suurtesse keskustesse, kus on võimalik teha koostööd paljude erinevate meditsiini erialade ja kolleegidega. On hea meel, et koos vähiraviosakondadega tulevad meiega siia majja ka patoloogiakeskus, sisehaiguste kliiniku erinevad erialad, MRT ja teised,» rääkis dr Pokker, kelle sõnul hakkavad uues korpuses ravi saama enam kui pooled Eesti onkoloogilistest haigetest.

Peaminister Kaja Kallasel oli uue Y-korpuse avamisel suur rõõm osaleda. «Tervisega on nii nagu vabadusega – selle tõelisest väärtusest saab aru alles siis, kui seda enam ei ole. Regionaalhaigla ravikvaliteet on alati olnud tipptasemel, seega võib kindel olla, et patsiendid on siin hästi hoitud nii praegu kui ka edaspidi,» ütles peaminister.

Tervise- ja tööminister Peep Peterson rõõmustas, et Põhja-Eesti vähiravi kompetentsikeskus saab kolida kaasaegsete töötingimustega uutesse ruumidesse. «Tervise- ja tööministrina on mul ülim rõõm olla selle olulise vahepunkti juures Regionaalhaigla teel,» sõnas Peterson. «Meil on viimastel aastatel natuke halvustava tooniga vastandatud omavahel investeeringuid inimestesse ja betooni. Kõik, kes saavad siin keskuses töötama ja keda siin ravitakse, saavad oma kogemuse läbi kinnitada, et me ei saa vastandada töö- ja ravikeskkonda ning töötajaid. See on üks tervik, kes töötab abi vajava inimese nimel.»

Regionaalhaigla uude Y-korpusesse kolivad plaanilise vähiravi ja neeruhaiguste raviga tegelevad päevaravi ja statsionaarsed osakonnad, sh onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku keemiaravi päevaravi osakond, keemiaravi ja hematoloogia palatiosakonnad, nefroloogiakeskuse hemodialüüsiosakond ja palatiosakond, samuti kaua uut maja oodanud patoloogiakeskus. Hoone 0-korruselt asuvad apteegi lahustuskeskus, kahe magnetresonantstomograafiga (MRT) radioloogiaüksus ja patoloogiakeskuse lahanguala.