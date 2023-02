Dermatoloog avaldab 7 müüti naha kohta

4. Väär: šokolaadi söömine tekitab aknet

Acne vulgaris ehk levinud teismeea akne võib tegelikult jääda püsivaks 30.–40. eluaastateni. Selle tekkimises töötavad koos noo hormonaalsed mõjud naha rasunäärmetele, naha immuunvastus blokeeritud pooridele ja nahapinnal elavad mikroobid. Kõrge rasvasisaldusega toit on küll ebatervislik, kuid ei põhjusta aknet. Mõned ravimid, mida aknega välja kirjutatakse imenduvad isegi paremini kui tablette neelatakse rasvase einega.

5. Väär: valged plekid küüntel tähendavad kaltsiumipuudust

Küüned tekkivad küünemaatriksis, mis asub küüneservas naha all. Kui maatriks saab kahjustada, tekib küünte loomises ebaregulaarsus, mis ilmneb valge laiguna küünel. Kaltsium on tervete küünte ning hammaste ja luude jaoks oluline, kuid need märgid küüntel ei anna teada mineraali puudusest.

6. Väär: pesupulber tekitab ekseemi

Ekseem on seisund, mis teeb naha kuivaks, sügelevaks ja punaseks. See tekib geneetiliste tegurite ja keskkonna koosmõjul ning väljendub põletikuna. Seep, pesuvahendid ja pesupulber võib nahka ärritada ja tekitada kuivust, sest need võtavad nahalt rasu. Bioloogilised pesupulbrid sisaldavad ensüüme ehk valke, mis lagundavad rasvu ja teisi proteiine ning eemaldavad nii plekke. Need võivad tundlikku nahka ärritada ning ekseemi hullemaks muuta. Oluline on enne riiete kandmist pesupulber korralikult välja loputada.

7. Tõde ja väär: päike on nahale kasulik

Päikesevalgus parandab enesetunnet, kuid kiirgusel on ka halb mõju. Valgus moodustub erinevatel lainepikkustel olevast valguskiirgusest, millest mõned on inimsilmale nähtavad ning mõned jäävad nähtavast vahemikust välja. Lühemad, kui me suudame näha on ultraviolettkiired ja pikemad infrapunakiired. UVBd kasutatakse nahas D-vitamiini tootmiseks, mis on oluline luude tervise jaoks. Ilma päikesevalguseta tuleb seda vitamiini saada toidust. Dermatoloogid kasutavad kindlaid UVA ja UVB lainepikkusi kontrollitud kogustes, et vähendada nahapõletikku. Kui nahk saab aga liiga palju UV-kiirgust, võib see naharakkude DNAd kahjustada, mis võib tekitada nahavähki.