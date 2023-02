Kuidas D-vitamiini puudus kahjustab aju?

D-vitamiin on vajalik tugevate luude, immuunsüsteemi, veresoonkonna ja endokriinsüsteemi jaoks. Uuringud on näidanud, et ebapiisav D-vitamiini tase muudab nõrgemaks immuunsüsteemi, tõstab vererõhku ja mõjutab negatiivselt insuliini taset II tüübi diabeediga inimestel, vahendab Medical News Today.

Uued uurimused on keskendunud D-vitamiini ja aju tervise vahelisel seosele. Üks hiljutine uurimus leidis vähese D-vitamiini taseme mängivat olulist rolli skisofreenia tekkes. Hiirte peal läbi viidud katsed näitasid aga, et vitamiini nappus tõi kaasa ajukahjustuse ja langes nende võimekus lahendada kognitiivseid teste.

Samuti on madalama D-vitamiini tasemega inimeste puhul väiksem tõenäosus, et pärast südame seiskumist taastub nende ajutegevus.

Trends in Neurosciences ajakirjas avaldatud värske Queensland`i Ülikooli ajukeskuse uuring kaevub sügavamale. Töö peamine autor, professor Thomas Burne tõdeb, et D-vitamiini vaeguse ja halvenenud vaimse võimekuse seos on korduvalt kinnitust leidnud. Kuidas D-vitamiin mõjutab ajustruktuure ja funktsiooni, on aga seni jäänud kindlaks tegemata, nii et on olnud selgusetu, miks puudujääk põhjustab probleeme.

Mehhanismi kindlaks tegemiseks ei võimaldatud hiirtele 20 nädala vältel D-vitamiini tarbimist, mille järgselt võrreldi neid kontrollrühma närilistega. D-vitamiini puuduses olnud hiired ei suutnud sama hästi õppida uusi asju ja nende mälu vedas neid rohkem alt. Näriliste ajude skaneerimine näitas, et kärbunud olid perineuronaalsed võrgustikud hipokampuses – see ajupiirkond on peamine mälujälgede moodustumise koht.

Võrgustikud on nagu tellingud, moodustades toestava ja omavahel seotud struktuuri oluliste neuronite ümber, stabiliseerides ajurakkude omavahelise ühenduse.

D-vitamiini vaegusega kaasnes ka neuronite vaheliste ühenduste hulgaline vähenemine ja alles olevate puhul nende tugevuse nõrgenemine.

Avastatu põhjal järeldatakse, et D-vitamiini puudus muudab perineuronaalse võrgustiku haavatavamaks ensüümide lagundavale mõjule.

«Kui hipokampuses kaotavad neuronid toetavad võrgustikud, on neil raskusi omavahelise ühenduse hoidmisega, mis lõpuks viibki kognitiivsete funktsioonide alanemiseni,» seletab Burne.