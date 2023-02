Terav valu võib viidata levinud haigusele, millest vabanemine nõuab olulist elumuutust

Benu apteegi farmatseut Lauri Baar selgitab, et podagra on ainevahetushaigus, mis tekib, kui kehas on liiga palju kusihapet ning organism ei suuda seda piisaval määral eemaldada. «Moodustuvad teravad kusihappekristallid, mis hakkavad kogunema ja tekitavad turset, valu ja põletikku. Tavaliselt tekib surve ja valu esmalt suure varba liigesesse ja ajapikku võib valu esineda ka mujal jalaliigestes, aga ka sõrmedes ja randmetes,» selgitab Baar haiguse tekkepõhjust ja esmaseid sümptome. Apteekri sõnul peetakse podagrat elustiilihaiguseks, sest sagedamini avaldub see ülekaalulistel, diabeetikutel ja ebatervisliku toitumusega inimestel. «Podagra teket mõjutab ka geneetika, erinevad ravimid, sugu ja palju muid faktoreid, kuid nende mõju haiguse tekkeks on väiksem kui elustiilist tingitud teguritel,» rõhutab Baar.

Miks esineb podagrat meestel oluliselt sagedamini?

Apteekri sõnul haigestuvad rohkem mehed ja seda just keskeas, kuna nad tarbivad rohkem alkoholi ega liigu piisaval määral ning söövad puriinirikkaid toite, näiteks viinereid ja sardelle ning suitsutatud liha- ja kalatooteid. «Ka on mehed riskirühmas seetõttu, et meessuguhormoon testosteroon soodustab liigse kusihappe teket. Naissuguhormoonid vastupidi aitavad rohkem kusihapet lõhustada,» selgitab Baar. Ta lisab, et pärast menopausi, mil toimuvad hormonaalsed muutused, kasvab ka naiste podagrasse haigestumise risk. «Kuna podagra puhul on tegu ainevahetushäirega, mil keha ei suuda piisaval määral kusihapet kehast välja filtreerida, on haigusest mõjutatud ka neeruhaiged, sest neerud on keha filtrid ja kui need korralikult ei tööta, siis tekivad ka probleemid, millest üheks võib olla ka podagra,» räägib Baar.